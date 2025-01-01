Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Футбол

Нордин Якерс

Бельгия  Бельгия
Возраст
28 лет
Действующий
Да
Дата рождения
5 сентября 1997
Команды
Брюгге
Вид спорта
Футбол
Рост, см
185
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
72
