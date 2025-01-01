Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Футбол

Даниэль Свенссон

Швеция  Швеция
Возраст
23 года
Действующий
Да
Дата рождения
12 февраля 2002
Команды
Боруссия-09 Д
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
