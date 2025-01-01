Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Футбол

Наби Мельдебек

Казахстан  Казахстан
Возраст
16 лет
Действующий
Да
Дата рождения
17 января 2009
Команды
Джейран
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Вторая лига Казахстана 2025

Команда
Джейран

Игры

Мин

Реклама

Живи спортом!