Хоккей

Валерий Майер

Россия  Россия
Возраст
17 лет
Действующий
Да
Дата рождения
14 января 2008
Команды
Стальные Лисы (мол)
Вид спорта
Хоккей
Амплуа
Спортсмен
