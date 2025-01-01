Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Футбол

Шарль Ванхаутте

Бельгия  Бельгия
Возраст
26 лет
Действующий
Да
Дата рождения
16 сентября 1998
Команды
Бельгия
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа

Команда
Бельгия

Игры
1

Мин
6

