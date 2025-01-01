Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Волейбол

Баянсулу Саматкызы

Казахстан  Казахстан
Возраст
15 лет
Действующий
Да
Дата рождения
13 апреля 2010
Команды
Атырау-Жастар (фарм)
Вид спорта
Волейбол
Рост, см
172
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
56
