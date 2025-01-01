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Футбол

Кристиан Капацане

Румыния  Румыния
Возраст
29 лет
Действующий
Да
Дата рождения
16 декабря 1995
Команды
Ордабасы
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
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