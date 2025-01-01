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Футбол

Амир Байтуров

Казахстан  Казахстан
Возраст
18 лет
Действующий
Да
Дата рождения
4 января 2007
Команды
Женис-М
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Вторая лига Казахстана 2025

Команда
Женис-М

Игры
1

Мин
90

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