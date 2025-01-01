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Футбол

Дирк Шустер

Германия  Германия
Возраст
57 лет
Действующий
Да
Дата рождения
29 декабря 1967
Команды
Торпедо Кт
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Тренер
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