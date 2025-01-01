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Футбол

Пирузи Мараквелидзе

Грузия  Грузия
Возраст
30 лет
Действующий
Да
Дата рождения
21 января 1995
Команды
Улытау
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Чемпионат Казахстана по футболу 2025

Команда
Улытау

Игры
1

Мин
90

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