Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Футбол

Руй Педро Дос Руис Баталья

Португалия  Португалия
Возраст
28 лет
Действующий
Да
Дата рождения
29 июня 1996
Команды
Женис
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Кубок Казахстана по футболу 2025

Команда
Женис

Игры

Мин

Реклама

Живи спортом!