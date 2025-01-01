Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Футбол

Валерий Усоян

Казахстан  Казахстан
Возраст
20 лет
Действующий
Да
Дата рождения
31 марта 2005
Команды
Хан Тенгри
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Первенство Казахстана по футболу 2025. 1 лига

Команда
Хан Тенгри

Игры

Мин

Реклама

Живи спортом!