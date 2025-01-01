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Футбол

Казбек Тилеукан

Казахстан  Казахстан
Действующий
Да
Команды
Джейран
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Вторая лига Казахстана 2025

Команда
Джейран

Игры

Мин

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