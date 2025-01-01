Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Футбол

Дилшодбек Халматов

Казахстан  Казахстан
Возраст
17 лет
Действующий
Да
Дата рождения
20 мая 2008
Команды
Туран-М
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Вторая лига Казахстана 2025

Команда
Туран-М

Игры
1

Мин
90

Реклама

Живи спортом!