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Футбол

Александр Лабашов

Казахстан  Казахстан
Возраст
62 года
Действующий
Да
Дата рождения
30 июня 1962
Команды
Атырау
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Тренер
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