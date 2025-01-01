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Футбол

Айгерим Куккузова

Казахстан  Казахстан
Возраст
19 лет
Действующий
Да
Дата рождения
18 августа 2005
Команды
Женис
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Чемпионат Казахстана 2025. Женщины

Команда
Женис

Игры
1

Мин
90

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