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Футбол

Дилда Сайранбек

Казахстан  Казахстан
Возраст
18 лет
Действующий
Да
Дата рождения
8 сентября 2006
Команды
Женис
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Чемпионат Казахстана 2025. Женщины

Команда
Женис

Игры
1

Мин
90

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