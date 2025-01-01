Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Футбол

Надежда Ким

Казахстан  Казахстан
Возраст
18 лет
Действующий
Да
Дата рождения
23 декабря 2006
Команды
Атырау
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Чемпионат Казахстана 2025. Женщины

Команда
Атырау

Игры
1

Желтые карточки
1

Мин
90

Реклама

Живи спортом!