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Футбол

Айлана Есмет

Казахстан  Казахстан
Возраст
15 лет
Действующий
Да
Дата рождения
3 июля 2009
Команды
Окжетпес
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Чемпионат Казахстана 2025. Женщины

Команда
Окжетпес

Игры
1

Мин
42

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