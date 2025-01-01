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Футбол

Умитгуль Киноят

Казахстан  Казахстан
Возраст
15 лет
Действующий
Да
Дата рождения
18 сентября 2009
Команды
Окжетпес
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Чемпионат Казахстана 2025. Женщины

Команда
Окжетпес

Игры
1

Мин
90

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