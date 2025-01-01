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Футбол

Виктория Церульникова

Казахстан  Казахстан
Возраст
18 лет
Действующий
Да
Дата рождения
26 июня 2006
Команды
Елимай
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Чемпионат Казахстана 2025. Женщины

Команда
Елимай

Игры
1

Мин
83

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