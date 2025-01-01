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Футбол

Елена Тропина

Россия  Россия
Возраст
19 лет
Действующий
Да
Дата рождения
19 января 2006
Команды
Актобе
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Чемпионат Казахстана 2025. Женщины

Команда
Актобе

Игры

Мин

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