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Футбол

Асел Отегенова

Казахстан  Казахстан
Возраст
19 лет
Действующий
Да
Дата рождения
5 июня 2005
Команды
Астана
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
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