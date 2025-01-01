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Футбол

Бенадетта Мкандавир

Малави  Малави
Возраст
21 год
Действующий
Да
Дата рождения
28 сентября 2003
Команды
БИИК-Шымкент
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Чемпионат Казахстана 2025. Женщины

Команда
БИИК-Шымкент

Игры

Мин

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