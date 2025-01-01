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Футбол

Берик Сансызбаев

Казахстан  Казахстан
Возраст
40 лет
Действующий
Да
Дата рождения
21 марта 1985
Команды
Кайсар
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Тренер
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