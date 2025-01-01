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Футбол

Александра Саитова

Казахстан  Казахстан
Возраст
16 лет
Действующий
Да
Дата рождения
31 августа 2008
Команды
Жетысу
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Чемпионат Казахстана 2025. Женщины

Команда
Жетысу

Игры
1

Мин
90

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