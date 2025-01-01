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Футбол

Софья Трачук

Казахстан  Казахстан
Возраст
18 лет
Действующий
Да
Дата рождения
16 августа 2006
Команды
Кайрат
Вид спорта
Футбол
Рост, см
175
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
66
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