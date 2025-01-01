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Футбол

Анеля Мейманбай

Казахстан  Казахстан
Возраст
17 лет
Действующий
Да
Дата рождения
14 июля 2007
Команды
Кайрат
Вид спорта
Футбол
Рост, см
158
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
51
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