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Футбол

Лиана Кадышева

Казахстан  Казахстан
Возраст
17 лет
Действующий
Да
Дата рождения
6 сентября 2007
Команды
Кайрат
Вид спорта
Футбол
Рост, см
169
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
65
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