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Футбол

Аяна Токтарова

Казахстан  Казахстан
Возраст
18 лет
Действующий
Да
Дата рождения
4 апреля 2007
Команды
Кайрат
Вид спорта
Футбол
Рост, см
172
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
62
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