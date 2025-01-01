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Футбол

Наргиза Берекет

Казахстан  Казахстан
Возраст
18 лет
Действующий
Да
Дата рождения
26 апреля 2006
Команды
Кайрат
Вид спорта
Футбол
Рост, см
167
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
63
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

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