Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Футбол

Алина Овчинникова

Казахстан  Казахстан
Возраст
30 лет
Действующий
Да
Дата рождения
16 февраля 1995
Команды
Кайрат
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Тренер
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Реклама

Живи спортом!