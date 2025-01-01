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Футбол

Едил Серик

Казахстан  Казахстан
Возраст
16 лет
Действующий
Да
Дата рождения
17 июня 2008
Команды
АКАС
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Первенство Казахстана по футболу 2025. 1 лига

Команда
АКАС

Игры

Мин

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