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Футбол

Виолетта Майлатова

Казахстан  Казахстан
Возраст
33 года
Действующий
Да
Дата рождения
13 июля 1991
Команды
Астана-М
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Тренер
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