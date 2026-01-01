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Руслан Курганов

Казахстан  Казахстан  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
28 лет
Дата рождения
23 июня 1998
Команды
Кайрат
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Тренер
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные

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