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Али Акылбаев

Казахстан  Казахстан  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
19 лет
Дата рождения
1 апреля 2007
Команды
Шахтер-М
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Вторая лига Казахстана 2025

Команда
Шахтер-М

Игры
15

Гол + Пас
1+0

Желтые карточки
4

Мин
1144

Первенство Казахстана по футболу 2025. 1 лига

Команда
Шахтер

Игры
1

Желтые карточки
1

Мин
1

Международный юношеский (U-19) турнир в Словении 2025

Команда
Казахстан (U-19)

Игры
3

Мин
270

Отборочный турнир чемпионата Европы 2025/26. U-19

Команда
Казахстан (U-19)

Игры
5

Желтые карточки
2

Мин
316

Вторая лига Казахстана 2026

Команда
Шахтер-М

Игры
5

Желтые карточки
1

Мин
405

Первенство Казахстана по футболу 2026. 1 лига

Команда
Шахтер

Игры
1

Мин
8

Кубок Казахстана по футболу 2026

Команда
Шахтер

Игры

Мин


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