Али Акылбаев
БиографияИнформация отсутствует
Расписание матчей
Вторая лига Казахстана 2025
Команда
Шахтер-М
Игры
15
Гол + Пас
1+0
Желтые карточки
4
Мин
1144
Первенство Казахстана по футболу 2025. 1 лига
Команда
Шахтер
Игры
1
Желтые карточки
1
Мин
1
Международный юношеский (U-19) турнир в Словении 2025
Команда
Казахстан (U-19)
Игры
3
Мин
270
Отборочный турнир чемпионата Европы 2025/26. U-19
Команда
Казахстан (U-19)
Игры
5
Желтые карточки
2
Мин
316
Вторая лига Казахстана 2026
Команда
Шахтер-М
Игры
5
Желтые карточки
1
Мин
405
Первенство Казахстана по футболу 2026. 1 лига
Команда
Шахтер
Игры
1
Мин
8
Кубок Казахстана по футболу 2026
Команда
Шахтер
Игры
Мин