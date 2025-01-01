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Футбол

Морейра Фернандес Жоао Паулино

Кабо-Верди  Кабо-Верди
Возраст
26 лет
Действующий
Да
Дата рождения
26 мая 1998
Команды
Ордабасы
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Чемпионат Казахстана по футболу 2025

Команда
Ордабасы

Игры

Мин

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