|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Чемпионат Казахстана 2016/17
|Алматы
|нп
|
23
|
3+5
|
2
|6 (10)
|Кубок Казахстана 2016/17
|Алматы
|нп
|
5
|
0+3
|
2
|2 (5)
|Высшая Хоккейная Лига 2014/15
|СКА-Карелия
|нп
|
2
|
|
|21 (24)
|Высшая Хоккейная Лига 2014/15
|ХК Липецк
|нп
|
1
|
|
2
|5 (24)
|Высшая Хоккейная Лига 2013/14
|СКА-Карелия
|нп
|
4
|
1+2
|
|25 (26)
|Континентальный Кубок 2012/13
|Металлург Жл
|нп
|
1
|
|
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим