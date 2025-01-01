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Футбол

Айдаулет Абдикадыр

Казахстан  Казахстан
Возраст
17 лет
Действующий
Да
Дата рождения
17 июля 2007
Команды
Арысь
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Вторая лига Казахстана 2025

Команда
Арысь

Игры

Мин

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