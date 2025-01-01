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Футбол

Себастиано Де Мораис Перейра Гильерме

Португалия  Португалия
Возраст
29 лет
Действующий
Да
Дата рождения
2 марта 1996
Команды
Атырау
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Чемпионат Казахстана по футболу 2025

Команда
Атырау

Игры
4

Желтые карточки
2

Мин
349

Кубок Казахстана по футболу 2025

Команда
Атырау

Игры
1

Мин
62

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