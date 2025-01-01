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Футбол

Азат Мырзагалиев

Казахстан  Казахстан
Возраст
26 лет
Действующий
Да
Дата рождения
30 ноября 1998
Команды
Женис Жас (мол)
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Тренер
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

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