Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Футбол

Жоау Сарайва

Португалия  Португалия
Возраст
30 лет
Действующий
Да
Дата рождения
21 октября 1994
Команды
Гимараэш Витория
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Реклама

Живи спортом!