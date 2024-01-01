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Футбол

Руй Боржеш

Португалия  Португалия
Возраст
43 года
Действующий
Да
Дата рождения
7 июля 1981
Команды
Гимараэш Витория
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Тренер
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