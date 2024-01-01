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Футбол

Петер Ван Дер Веен

Нидерланды  Нидерланды
Возраст
52 года
Действующий
Да
Дата рождения
28 июня 1972
Команды
Нидерланды (U-19)
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Тренер
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