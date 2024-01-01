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Футбол

Рафаэл Понтело

Италия  Италия Бразилия  Бразилия
Возраст
21 год
Действующий
Да
Дата рождения
22 января 2003
Команды
Пафос
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
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