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Футбол

Давид Гольдар

Испания  Испания
Возраст
30 лет
Действующий
Да
Дата рождения
15 сентября 1994
Команды
Пафос
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
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