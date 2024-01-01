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Футбол

Ману Гонсалес

Испания  Испания
Возраст
17 лет
Действующий
Да
Дата рождения
18 апреля 2007
Команды
Бетис (U-19)
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Юношеская лига УЕФА 2024/25

Команда
Бетис (U-19)

Игры
1

Мин
90

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