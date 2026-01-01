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Михаэль Свобода

Австрия  Австрия  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
27 лет
Дата рождения
15 октября 1998
Команды
Австрия
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Лига наций 2024/25

Команда
Австрия

Игры
1

Мин
29

Чемпионат мира 2026

Команда
Австрия

Игры

Мин


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