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Сондре Лангас

Норвегия  Норвегия  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
25 лет
Дата рождения
2 февраля 2001
Команды
Норвегия
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Лига наций 2024/25

Команда
Норвегия

Игры
1

Мин
19

Чемпионат мира 2026

Команда
Норвегия

Игры

Мин


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