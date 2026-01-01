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Алибек Халдар

Казахстан  Казахстан  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
20 лет
Дата рождения
2 мая 2006
Команды
Онтустик
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Вторая лига Казахстана 2024

Команда
Ордабасы-М

Игры
19

Гол + Пас
4+1

Желтые карточки
1

Мин
982

Кубок Лиги 2024

Команда
Ордабасы

Игры

Мин

Чемпионат Казахстана по футболу 2025

Команда
Ордабасы

Игры
2

Мин
9

Вторая лига Казахстана 2025

Команда
Ордабасы-М

Игры
17

Гол + Пас
12+3

Пенальти
+1/-0

Желтые карточки
4

Красные карточки
1

Мин
1168

Юношеская лига УЕФА 2025/26

Команда
Ордабасы (U-19)

Игры
2

Мин
180

Первенство Казахстана по футболу 2026. 1 лига

Команда
Онтустик

Игры
8

Гол + Пас
2+0

Желтые карточки
1

Мин
463

Кубок Казахстана по футболу 2026

Команда
Онтустик

Игры
1

Гол + Пас
1+0

Желтые карточки
1

Мин
82


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