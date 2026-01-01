Алибек Халдар
БиографияИнформация отсутствует
Расписание матчей
Вторая лига Казахстана 2024
Команда
Ордабасы-М
Игры
19
Гол + Пас
4+1
Желтые карточки
1
Мин
982
Кубок Лиги 2024
Команда
Ордабасы
Игры
Мин
Чемпионат Казахстана по футболу 2025
Команда
Ордабасы
Игры
2
Мин
9
Вторая лига Казахстана 2025
Команда
Ордабасы-М
Игры
17
Гол + Пас
12+3
Пенальти
+1/-0
Желтые карточки
4
Красные карточки
1
Мин
1168
Юношеская лига УЕФА 2025/26
Команда
Ордабасы (U-19)
Игры
2
Мин
180
Первенство Казахстана по футболу 2026. 1 лига
Команда
Онтустик
Игры
8
Гол + Пас
2+0
Желтые карточки
1
Мин
463
Кубок Казахстана по футболу 2026
Команда
Онтустик
Игры
1
Гол + Пас
1+0
Желтые карточки
1
Мин
82